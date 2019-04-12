Саммит НАТО принял заявление по России

На саммите НАТО представители стран-участниц заявили, что считают агрессивные действия России и международный терроризм основными угрозами безопасности альянса. Об этом свидетельствует заявление по итогам саммита в Лондоне, обнародованное в среду, 4 декабря.

"Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", - указывается в документе.

В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

Главы государств и правительств стран-участниц НАТО приняли решение поддерживать диалог с Россией, укрепляя одновременно оборону и сдерживание, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией. Я и НАТО верим в диалог, он нужен, чтобы была транспарентность, чтоб не было опасных инцидентов", - сказал он.

Саммит НАТО также утвердил доработанные планы по обеспечению военной безопасности Польши и Прибалтики.

Напомним, что ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не определяет Россию как врага, но прилагает усилия, чтобы военное вторжение РФ, которое произошло в Украине, не повторилось против членов альянса. По его словам, если вдруг произойдет атака на Польшу или страны Балтии, то ответит все НАТО.

Позже Путин назвал действия НАТО "некорректными" в отношении РФ. После 2008 года сотрудничество стран НАТО и России фактически было свернуто, посетовал Владимир Путин.

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Источник: korrespondent.net