В Украине будут строить дороги из промышленных отходов

В Украине разрешили применять отходы производства, в частности металлургических шлаков и золы уноса, при строительстве дорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в среду, 4 декабря.

"Такое решение правительства позволяет избавиться от зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", - заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту дорог общего пользования обязательно будет предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с его удельным весом не менее 10%.

"В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, золы- уноса и т.д.), соответствующее нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор ценовой критерий оставался единственным критерием, который применяется заказчиками для выполнения ремонтно-строительных работ на дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

"Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию – отходы должны не загрязнять окружающую среду, а "работать" на пользу общества", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые вводят среднесрочное планирование развития дорожной инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net