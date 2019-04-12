В Хмельницкой области в кафе прогремел взрыв

В Хмельницкой области в городе Славута произошел взрыв в помещении котельной кафе Монако на улице Ярослава Мудрого, 35, сообщает в среду, 4 декабря, сайт службы по чрезвычайным ситуациям.

Как оказалось, взорвался твердотопливный котел. В результате ЧП пострадали две женщины. 56-летняя пострадавшая получила травмы в виде ушиба головы, ожог второй степени левой кисти, рваную рану левой голени, а 47-летняя – травмы в виде ушиба головы и царапину.

"Состояние удовлетворительное, после проведения обследования от госпитализации отказались. Выездом на место происшествия установлено, что повреждены оконная рама, дверь, внутренняя облицовка стен котельной без разрушения основных несущих конструкций", – говорится в сообщении.

Вероятной причиной взрыва спасатели называют нарушение в системе циркуляции воды котла.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газового баллона в гараже в Индустриальном районе Харькова погибли три человека.

Напомним, в Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка.

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Источник: korrespondent.net