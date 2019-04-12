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04. 12. 2019

СБУ проводит следственные действия у Медведчука

СБУ в среду, 4 декабря, проводит следственные действия в офисе главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гилянская, пишет РБК-Украина.

При этом она отказалась сообщить, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил в эфире 112 Украина, что он пришел в здание, где расположен офис Медведчука, но его не пустили СБУшники с автоматами.

"По этому адресу находится офис лидера политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Меня не пустили.  Офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-те следственные действия в офисе", - сказал он.

Ранее СБУ провела обыск в мэрии Одессы из-за схемы на 100 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net
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