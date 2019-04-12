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04. 12. 2019

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына депутата

Шевченковский районный суд города Киева арестовал на два месяца без права на залог второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева – Алексея Семенова. Об этом сообщает прокуратура Киева в среду, 4 декабря.

Подозреваемым инкриминируют статью об умышленном убийство малолетнего ребенка, совершенном по заказу (п.2,11,12 ч.2 ст.115 УК Украины).

В свою очередь Украинская правда сообщает, что с участием подозреваемых уже проведены следственные эксперименты.

"Прокурор сообщил, что подозреваемые не возражали против применения относительно них меры пресечения в виде содержания под стражей. Также по его словам, вчера с участием подозреваемых были проведены следственные эксперименты, но их результаты пока не разглашаем в интересах следствия", – говорится в сообщении.

Ранее в среду суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей первому подозреваемому – Андрею Лавреге, который, по версии следствия, совершил смертельный выстрел.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

Уже 2 декабря полиция задержала предполагаемых киллеров. Они оказались участниками АТО.

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Источник: korrespondent.net
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