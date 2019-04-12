Конец побега. Задержание Онищенко в Европе

Народный депутат Александр Онищенко в 2016 году стал фигурантом первого громкого дела только созданных антикоррупционных органов - НАБУ и САП. Задержать Онищенко тогда не смогли, несмотря на согласие Рады на это. Нардеп бежал из страны и скрывался в Европе. Последнее время в Испании.

НАБУ анонсировало скорую экстрадицию Онищенко еще в ноябре, нардеп все опровергал и утверждал, что вернется в Украину сам. В итоге самому ему приехать не дали. Он задержан немецкими правоохранителями.

Корреспондент.net вспоминал историю нардепа-беглеца.

Уголовное дело

По данным НАБУ, Онищенко вместе со своими соратниками продавал газ государственного предприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Следствие установило причастность к газовой схеме Онищенко 29 человек.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

Пленки

Уже находясь в бегах Онищенко стал публиковать аудиозаписи разговоров с представителями бывшей власти. Он обвинял в коррупции пятого президента Украины Петра Порошенко. Онищенко утверждал, что администрация президента через него осуществляла подкуп депутатов для определённых голосований. Также, по словам экс-нардепа, его компании регулярно выигрывали тендеры в государственной компании Центрэнерго на поставку газа, так как он отдавал часть средств людям из близкого окружения главы государства. Кроме того, Онищенко говорит, что по просьбе неназванного высокопоставленного чиновника он потратил около 30 миллионов долларов на кампанию против премьер-министра Арсения Яценюка.

Онищенко говорит, что записывал разговоры с Порошенко на часы и может подтвердить все обвинения. Но так никакие аудио с пятым президентом и не обнародовал.

Задержание

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. Но ЦИК ему отказала в регистрации.

В середине ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем. Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - заявил Сытник.

При этом Сытник не исключил вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятие и дом. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

Онищенко быстро отреагировал на слова директора НАБУ, заявив, что Сытник врет об экстрадиции и заморозке его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

"Сытник заявляет, что я проиграл суды и меня экстрадируют вскоре. И опять врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017-ого года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину.И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и прочие балаболы. А в том случае, если захочу этого я", - утверждал Онищенко.

Уже 29 ноября беглый нардеп “захотел” приехать в Украину. Он заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В качестве подтверждения своего намерения Онищенко даже показал билет в эконом-классе на самолет комании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Онищенко заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что он может вернуться домой, когда захочет, и показал их редакции издания Kyiv Post. Правда, в переводе с испанского, как пишет Kyiv Post, в документе говорится, что он согласился сдаться Киеву по указанию испанских и украинских властей, а также Интерпола.

Но, в итоге, все произошло ровно так, как говорил Сытник. Онищенко выехал из Испании в Германию, где его и задержали. Немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Источник: korrespondent.net