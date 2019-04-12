Миллер: Киев предлагает слишком высокие тарифы на транзит

Глава Газпрома Алексей Миллер жалуется на высокие тарифы на транспортировку газа, предложеные украинской стороной на переговорах, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 4 декабря.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором, и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", - сказал он.

"Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - отметил Миллер.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина в принципе готова на годовой контракт, но по тарифу в 20-30 раз выше, чем сейчас.

Ожидается, что новый раунд переговоров состоится на этой неделе.

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Источник: korrespondent.net