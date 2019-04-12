В Японии выяснили, откуда взялся "урановый стержень"

Найденный в ноябре на юге Японии цилиндр с маркировкой уранового топливного стержня – это учебное пособие, подаренное одной из школ. Об этом сообщает газета Ryukyu Shimpo со ссылкой на заявление министерство экономики, торговли и промышленности страны в среду, 4 декабря.

Ведомство разъяснило, что в 2002-2006 годах распределило по школам около 10 тысяч таких пособий, призванных помочь детям лучше разобраться в проблемах атомной энергетики. Они не содержат радиоактивного вещества.

Как сообщалось, 19 ноября прохожий обнаружил цилиндр с надписью на японском языке "урановый топливный стержень" на морском берегу небольшого курортного острова Мияко, который входит в самую южную японскую префектуру Окинава. Находка вызвала панику, а власти немедленно направили к месту находки группу специалистов японских сил самообороны. Они провели замеры и не обнаружили признаков повышенной радиации.

Власти долгое время не могли ответить на вопрос, откуда взялся этот предмет, который отправили в Токио на исследование. В префектуре Окинава, в отличие от других районов Японии, атомных станций нет.

Министерство экономики, торговли и промышленности в связи с этим официально пообещало впредь более тщательно и осторожно маркировать такие учебные пособия.

Ранее сообщалось, что в Японии строительный кран упал на второй энергоблок АЭС Такахама и бассейн с отработавшим ядерным топливом. Причиной инцидента стал сильный ветер.

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Источник: korrespondent.net