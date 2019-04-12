Кабмин подсчитал прибыль от введения рынка земли

Открытие рынка сельскохозяйственных земель за три месяца следующего года принесет в бюджет около 9 млрд гривен доходов, о чем стало известно в среду, 4 декабря, от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, сообщает УНН.

"Нормальная работа рынка земли всего за три месяца следующего года принесет около 9 млрд грн дополнительных денег. Рост ВВП, по нашим оценкам, составит около 0,23%. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн, это плюс 0,83% ВПП", - сказал министр.

По его словам, экономический эффект от внедрения цивилизованного рынка земли будет стимулировать приток инвестиций в аграрную отрасль и поступления в местные бюджеты.

"Простыми словами нам нужны длинные дешевые деньги для того, чтобы аграрная отрасль могла развиваться. На сегодня добавленная стоимость в Украине гектара земли в 2 раза меньше, чем в Польше", - отметил Милованов.

Напомним, в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

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Источник: korrespondent.net