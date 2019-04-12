ФСБ пыталась завербовать жителя Мариуполя – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя со стороны российской ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 4 декабря.

Отмечается, что сотрудники ФСБ пытались завербовать украинца, когда тот находился на заработках в России. При этом российские спецслужбы использовали психологическое давление, запугивание и шантаж.

"Российский "куратор" поставил заробитчанину задачи по сбору информации о местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВС Украины и добровольческих батальонов. Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать данные о деятельности подразделений СБУ", – говорится в сообщении.

По прибытию домой украинец обратился в СБУ и сообщил о своей вербовке и поставленных перед ним задачах. Суд освободил его уголовной ответственности по статье о государственной измене (ч.2 ст.111 УК Украины). При этом было заочно сообщено о подозрении в шпионаже (ч.1 ст.114 УК Украины) полковнику ФСБ Петру Горохову, который занимался вербовкой жителя Мариуполя.

Ранее в Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса ВСУ спецслужбами России. Бывший военный попал в поле зрения представителей ФСБ РФ во время поездки к родственникам в Крым.

Также сообщалось, что выявленный на одном из предприятий ГК Укроборонпром агент российской разведки получил девять лет тюрьмы. Он признал свою вину и подписал соглашение с прокурором.

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Источник: korrespondent.net