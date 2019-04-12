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04. 12. 2019

Задержание Онищенко: новые подробности

Немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко около города Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили САП в комментарии Украинской правде.

Отметим, по информации СМИ, Онищенко задержали в немецком городе Аахен еще 29 ноября.

В то же время, журналисты DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

В то же время, в пресс-службе САП УП сообщили, что Онищенко задержали в районе Ольдернбурга, а не Аахена. Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии.

Онищенко в Германии взяли под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, 29 ноября Александр Онищенко заявил, что он собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он показал билет на авиарейс сообщением Барселона – Киев.

Как известно, Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

В ноябре в НАБУ заявили, что Онищенко проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

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Источник: korrespondent.net
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