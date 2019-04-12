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04. 12. 2019

Киев отреагировал на заявление Токаева о Крыме

МИД Украины объявил демарш Казахстану из-зя заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крымп. Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 4 декабря.

Отмечается, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. 

"Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы, зафиксированы в подписанном еще в 1994 г. Договоре о дружбе и сотрудничестве и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что слова президента Казахстана противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году.

"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.

Напомним, Токаев заявил, что в Казахстане не считают события в Крыму весной 2014 года аннексией.

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Источник: korrespondent.net
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