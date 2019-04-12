В Украине действует "серый" рынок земель - нардеп

В Украине уже фактически существует рынок земли, который работает по "серым схемам", сообщил глава аграрного комитета ВР Рады Николай Сольский, перед Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы имеем рынок, который работает по серым схемам обхода моратория. Он является искривленным и имеет свои последствия. Цена на такие земли не есть справедливой и в проигрыше остается и продавец, который получил заниженную стоимость участка и покупатель, который незащищен юридически", - сообщил Сольский.

По его словам, около 1,1 млн га земель под мораторием в Украине фактически проданы по договорам долгосрочной аренды и эмфитевзиса по состоянию на август 2019 года. Из общего количества сельхозземель частной собственности около 25,7 млн га - это паевые земли, которые были переданы бывшим работникам колхозов и части работников соцсферы (таких паевиков около 7 млн) и на их земельные участки распространяется мораторий. Из этого количества, по договорам эмфитевзиса передано 497,3 тыс. га, по долгосрочным договорам аренды – 600 тыс. га.

Сольский обратил внимание, что есть также 3,7 млн га частных сельхозземель - земучастки, которые выделялись для личного сельского хозяйства и на эти участки мораторий не распространяется. Их собственники могут свободно продавать участки, и за последние 15 лет около 1 млн га уже проданы.

Всего в Украине около 41 млн га земель сельхозземель, из них в государственной собственности более 7 млн га, в частной - более 33 млн га.

Глава парламентского аграрного комитета отметил, что в настоящее время на предприятия до 1 тыс. га приходится около 35 тыс. хозяйств и они обрабатывают приблизительно 23% всех сельхозземель. Наибольшая и стабильная группа - это 5 тыс. предприятий с земельным банком от 1 тыс. га до 10 тыс. га, которые обрабатывают более 50% всех сельхозземель, они занимаются производством зерновых и технических культур. 180 предприятий от 10 тыс. га обрабатывают 21% всех земель сельхозземель.

Сольский указал, что комитет сейчас работает с правками ко второму чтении по законопроекту о рынке земли, в частности, рассматриваются правки по позиции президента о допуске иностранцев к участию в украинских юридических лицах, которые смогут покупать землю, только при условии, что это будет поддержано на референдуме.

"Уверен, что фракция Слуга народа поддержит именно такую позицию президента, указанные правки уже внесены в комитет", - сказал он.

Глава профильного комитета также заметил, что дискуссионная норма об ограничении на покупку земли, очевидно, будет в разы уменьшена.

"Много правок по этому поводу уже переданы в комитет", - уточнил Сольский.

Кроме того, законопроект имеет нормы, которые позволяют фермерам без аукциона, в то время когда они сочтут необходимым, выкупить предоставленные им в постоянное пользование или на праве пожизненного наследуемого владения земельные участки с рассрочкой на пять лет по цене, равной нормативно денежной оценке.

"Уже внесены правки, которые увеличивают этот срок до 7-10 лет", - отметил глава аграрного комитета, добавив, что есть также правки, которые предусматривают аналогичные нормы в определенных размерах для фермеров, которые арендуют земли в соответствии с договорами аренды, а не только в соответствии с актами постоянного пользования.

Напомним, в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

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Источник: korrespondent.net