У Украины нет ограничений на использование Javelin – Пентагон

Власти США не устанавливали никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сказал заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

Он опроверг публикации в СМИ, в которых говорилось, что администрация США якобы выдвинула правительству Украины определенные условия, касающиеся применения комплексов Javelin.

"Это неверно", – заявил заместитель главы Пентагона и добавил, что Вашингтон просил Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны.

"США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin. Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения "в поле" ограничений нет", – подчеркнул Руд.

При этом он заверил, что комплексы Javelin представляют собой исключительно оборонительные вооружения.

"Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются (Киеву) при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях. Намерение заключается в том, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот причина, по которой мы были готовы продавать эти системы украинцам. Наша цель заключается в том, чтобы они использовались в оборонительных целях", – отметил Джон Руд.

Напомним, в начале марта 2018 Пентагон объявил, что Украина получит ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Тогда спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверял, что это оружие не будет использовано на Донбассе.

Минувшей осенью в Генштабе заявили, что военные научились пользоваться ПТРК Javelin, но в бою они еще не применялись.

А в октябре 2019 года СМИ сообщили, что Госдеп США утвердил, а Конгресс одобрил поставку Украине новой партии ПТРК Javelin на 39 млн долларов.

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Источник: korrespondent.net