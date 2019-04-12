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04. 12. 2019

Украинские миротворцы отправились в Конго

 
Для украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго началась уже одиннадцатая ротация личного состава в этой стране, сообщает в среду, 4 декабря, АрмияInform.
 
Так, вчера, 3 декабря, в городе Новый Калинов во Львовской области состоялись торжества в рамках плановой замены личного состава украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в ДРК.
 
После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.
 
Всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки.
 
Напомним, украинские миротворцы помогли эвакуировать людей с базы ООН в Конго.
 
Ранее сообщалось, что в ДР Конго штурмуют базу ООН. Двое протестующих погибли. Местные жители требовали вывода миротворческой миссии ООН.

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Источник: korrespondent.net
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