Украинские миротворцы отправились в Конго

Для украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго началась уже одиннадцатая ротация личного состава в этой стране, сообщает в среду, 4 декабря, АрмияInform.

Так, вчера, 3 декабря, в городе Новый Калинов во Львовской области состоялись торжества в рамках плановой замены личного состава украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в ДРК.

После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.

Всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки.

Напомним, украинские миротворцы помогли эвакуировать людей с базы ООН в Конго.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго штурмуют базу ООН. Двое протестующих погибли. Местные жители требовали вывода миротворческой миссии ООН.

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Источник: korrespondent.net