Зеленский "поговорил" со Скабеевой

Российская телеведущая Ольга Скабеева утверждает, что поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись якобы телефонного разговора была показана в эфире телеканала Россия 1.
Скабеева извинилась перед собеседником в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.
"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось", - сообщил якобы Зеленский.
Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал.
"Извините, продолжу общение со своими коллегами", - добавил он.
Скабеева в ответ заметила, что редакция канала "не может прорваться через его пресс-службу", и попросила "уделить внимание", но ее собеседник повесил трубку.
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Источник: korrespondent.net
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