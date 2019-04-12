Зеленский "поговорил" со Скабеевой

Российская телеведущая Ольга Скабеева утверждает, что поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись якобы телефонного разговора была показана в эфире телеканала Россия 1.

Скабеева извинилась перед собеседником в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось", - сообщил якобы Зеленский.

Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал.

"Извините, продолжу общение со своими коллегами", - добавил он.

Скабеева в ответ заметила, что редакция канала "не может прорваться через его пресс-службу", и попросила "уделить внимание", но ее собеседник повесил трубку.

Напомним, во время интервью президента в Токио его пресс-секретарь Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены и махала руками, портя журналистам видеоряд.

Ранее у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту. Позже она заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

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Источник: korrespondent.net