Лента RSS
Подписаться на ленту
04 декабря 2019, среда, 21:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
04. 12. 2019

Трюдо опроверг насмешки над Трампом на саммите НАТО

 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицает, что посмеялся с президента США Дональде Трампа во время общения на приеме в Букингемском дворце, сообщает в среду, 4 декабря, ЭП.
 
Эту информацию Трюдо озвучил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.
 
Канадский премер пояснил, что его слова о сотрудниках администрации Белого дома, у которых "отпала челюсть", касались момента, когда Трамп объявил резиденцию Кэмп-Дэвид местом проведения следующего саммита G7.
 
"Я поделился с ними впечатлениями от того, как мы узнали о месте проведения саммита", - сказал Трюдо.
 
"Все знают, что отношения между США и Канадой очень хорошие и эффективные, и они глубже, чем просто отношения между президентом и премьером", - добавил он.
 
Трамп в октябре отменил решение о проведении встречи в 2020 году на своем гольф-курорте National Doral Miami resort после упреков республиканцев, демократов и экспертов по вопросам этики о том, что он использует масштабное правительственное мероприятие для направления средств налогоплательщиков на свой бизнес, испытывающий финансовые трудности.
 
Напомним, в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО, в том чисе Трюдо, якобы смеялись над президентом США. Также стало известно, о чем они говорили.
 
После этого Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо двуличным из-за насмешек и покинул саммит НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.