Трюдо опроверг насмешки над Трампом на саммите НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицает, что посмеялся с президента США Дональде Трампа во время общения на приеме в Букингемском дворце, сообщает в среду, 4 декабря, ЭП.

Эту информацию Трюдо озвучил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.

Канадский премер пояснил, что его слова о сотрудниках администрации Белого дома, у которых "отпала челюсть", касались момента, когда Трамп объявил резиденцию Кэмп-Дэвид местом проведения следующего саммита G7.

"Я поделился с ними впечатлениями от того, как мы узнали о месте проведения саммита", - сказал Трюдо.

"Все знают, что отношения между США и Канадой очень хорошие и эффективные, и они глубже, чем просто отношения между президентом и премьером", - добавил он.

Трамп в октябре отменил решение о проведении встречи в 2020 году на своем гольф-курорте National Doral Miami resort после упреков республиканцев, демократов и экспертов по вопросам этики о том, что он использует масштабное правительственное мероприятие для направления средств налогоплательщиков на свой бизнес, испытывающий финансовые трудности.

Напомним, в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО, в том чисе Трюдо, якобы смеялись над президентом США. Также стало известно, о чем они говорили.

После этого Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо двуличным из-за насмешек и покинул саммит НАТО.

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Источник: korrespondent.net