СБУ пресекла деятельность "ботофермы" ФСБ

Служба безопасности задержала злоумышленников, которые занимались продвижением фейковых аккаунтов в интернете, сообщается в пресс-центре ведомства в среду, 4 декабря.

Задержанные предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной ситуации в Украине.

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности "ботоферм". По данным СБУ, оно управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получены неопровержимые доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя со стороны российской ФСБ.

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Источник: korrespondent.net