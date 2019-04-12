NYT: Адвокат Трампа приехал в Киев

На этой неделе личный адвокат президента США находится в Будапеште и Киеве, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами для документального сериала, призванного разоблачить дело об импичменте. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани провел встречу в Будапеште (Венгрия) с экс-генпрокурором Юрием Луценко, а также бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко, и бывшим главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

Ранее СМИ сообщили, что Джулиани предлагал услуги политикам Украины. Адвокат американского президента Рудольф Джулиани вел консультации о возможном оказании услуг властям Украины.

Трамп отрицает, что посылал Джулиани в Украину

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Источник: korrespondent.net