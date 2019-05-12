Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря. Она не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, однако прислала обращение к участникам торжества, пишет ТАСС.

Отмечается, что награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, не охваченных премиями Альфреда Нобеля.

За Тунберг ее получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future (Пятницы ради будущего).

Девочка прислала обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения.

"Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!" − заявила она.

Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер". Денежная составляющая премии − миллион крон (105 тысяч долларов). Особенность награды заключается в том, что лауреаты доджны потратить ее на общественную работу. Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнице из Западной Сахары Аминату Хайдар, адвокату из Китая Го Цзяньмэй, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии шаману Дави Копенава. Грета Тунберг получила детскую премию мира Напомним, 16-летняя Тунберг стала известна после выступления на саммите ООН по климату. Она обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее детство пустыми обещаниями.

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Источник: korrespondent.net