Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".
Денежная составляющая премии − миллион крон (105 тысяч долларов).
Особенность награды заключается в том, что лауреаты доджны потратить ее на общественную работу.
Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнице из Западной Сахары Аминату Хайдар, адвокату из Китая Го Цзяньмэй, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии шаману Дави Копенава.
Грета Тунберг получила детскую премию мира
Напомним, 16-летняя Тунберг стала известна после выступления на саммите ООН по климату. Она обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее детство пустыми обещаниями.
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Источник: korrespondent.net
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