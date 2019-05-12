Садовой оспорил решение суда о миллионном залоге

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу мэра Львова Андрея Садового на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере один миллион 56 тысяч 500 гривен. Об этом 4 декабря сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

Так, суд отменил решение по залогу и избрал к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства.

Мэр Львова обязан прибывать к следователю по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года.

Кроме того Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований прокурора САП увеличить залог Садовому до 50 миллионов гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net