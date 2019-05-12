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05. 12. 2019

Садовой оспорил решение суда о миллионном залоге

 
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу мэра Львова Андрея Садового на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере один миллион 56 тысяч 500 гривен. Об этом 4 декабря сообщил пресс-центр судебной власти Украины.
 
Так, суд отменил решение по залогу и избрал к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства.
 
Мэр Львова обязан прибывать к следователю по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.
 
Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года. 
 
Кроме того Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований прокурора САП увеличить залог Садовому до 50 миллионов гривен.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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