Коболев дал показания прокурорам США по делу Джулиани − СМИ

Глава Нафтогаза Андрей Коболев дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке, которая проводит расследование в отношении помощников адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил телеканал CNN.

Как сообщил журналистам телеканала адвокат Ленни Брейер, Министерство юстиции США направило запрос на встречу с Коболевым и он "согласился и добровольно побеседовал" с представителями прокуратуры.

Других подробностей адвокат Коболева не представил. По информации источника Associated Press, встреча состоялась в Лондоне.

CNN отмечает, что прокуратуру США интересуют сведения, касающиеся расследования в отношении американских предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, предположительно, выполняли в Украине поручения Джулиани.

Ранее СМИ сообщили, что Парнас и Фруман пытались установить контроль над Нафтогазом.

Напомним, в эксклюзивном интервью журналу Time Коболев заявил, что готов дать показания против Джулиани.

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Источник: korrespondent.net