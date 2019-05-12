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05. 12. 2019

Во французских Альпах нашли шпионскую базу − СМИ

 
Пятнадцать российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, сообщила французская газета Le Monde в материале, обнародованном в среду, 4 декабря.
 
По данным издания, один из этих шпионов, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года.
 
Западные спецслужбы вышли на след группы шпионов в ходе расследования покушения на Скрипалей.
 
В период с 2014 по 2018 годы российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.
 
Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах, но не во Франции. Западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики.
 
Напомним, 4 декабря правительство ФРГ выслало из Германии двух российских дипломатов на фоне скандала вокруг заказного убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине в августе этого года.
 
МИД ФРГ обосновал эту меру нежеланием Москвы сотрудничать в расследовании этого преступления.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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