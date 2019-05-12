СМИ узнали о планах США перебросить военных на Ближний Восток

Вашингтон рассматривает возможность нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке в целях противодействия Ирану. Об этом 4 декабря сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным собеседников газеты, США могут направить в регион десятки кораблей и другой военной техники, а также 14 тысяч военнослужащих.

Отмечается, что соответствующее решение американский лидер Дональд Трамп может принять уже в декабре.

Как пишет WSJ, в преддверии выборов президента Трамп стремится избежать новых конфликтов.

Однако он убежден в необходимости противостоять возможным угрозам со стороны Тегерана.

Белый дом рассматривает возможную переброску дополнительных сил как средство сдерживания Ирана, который может попытаться отреагировать на усиление санкций со стороны Вашингтона.

При этом некоторые должностные лица считают, что ожидаемое развертывание может спровоцировать атаку со стороны Ирана либо "привести регион к опасному и непредсказуемому конфликту".

Официальный представитель Пентагона Алисса Фара заявила в Twitter, что статья WSJ неверна. По ее словам, США не рассматривают возможность отправки дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Ранее президент США заявил, что Вашингтону не следовало направлять военнослужащих на Ближний Восток.

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Источник: korrespondent.net