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05. 12. 2019

На военной базе США на Гавайях произошла стрельба

 
На верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор в среду, 4 декабря, моряк начал стрельбу. В результате нападения три человека получили ранения, злоумышленник застрелился, сообщает местный телеканал Hawaii News Now.
 
По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.
 
База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был временно закрыт. 
 
Военные подтвердили информацию о стрельбе, ведется расследование. Отмечается, что атаку совершил американский моряк. 

Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor

— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019
 
На военной авиабазе США смертник подорвал авто
 
Напомним, в 2013 году вооруженный мужчина открыл стрельбу в здании Адмиралтейства в Вашингтоне, в результате которой 12 человек погибли  и 14 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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