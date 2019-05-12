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05. 12. 2019

Премьер анонсировал дату запуска программы по возвращению заробитчан

 
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа по стимулированию украинцев за рубежом возвращаться в страну заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом он написал в Facebook 4 декабря.
 
Как отметил Гончарук, правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства по инициативе президента.
 
"Ее суть − стимулировать появление новых предпринимателей и поощрять наших заробитчан возвращаться домой и открывать бизнес в Украине", − подчеркнул премьер.
 
По его словам, первый этап программы − доступное кредитование.
 
Объем кредита − 1,5 миллиона гривен на пять лет:
 
- 5% годовых, если выручка до 25 миллионов гривен и создаются минимум два рабочих места;
 
- 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);
 
- 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен.
 
"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес − только тот, который работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов", − пояснил глава Кабмина.
 
Среди сфер для развития бизнеса − энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или другие услуги.
 
Также Гончарук анонсировал прием заявок в скором времени.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о запуске госпрограммы Возвращайся и оставайся! для тех украинцев, которые выехали жить за границу или планирует это сделать.
 
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Источник: korrespondent.net
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