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05. 12. 2019

Эксперты увидели основания для импичмента Трампа

 
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента Дональда Трампа имеется повод для его импичмента. Об этом 4 декабря сообщил телеканал CNN.
 
Так, профессор Майкл Герхард заявил, что если действия Трампа в отношении Украины не являются поводом для импичмента, то ничто другое тоже не будет.
 
Он также подчеркнул, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, "более чем достаточно".
 
Профессор Ноа Фелдман, заявил, что американский лидер ставит себя выше закона, не сотрудничая с демократами в рамках процедуры импичмента.
 
Профессор Памела Карлан согласилась со своими коллегами в том, что действия Трампа могут быть поводом для импичмента.
 
При этом выступающий в качестве свидетеля от Республиканской партии профессор-юрист Джонатан Терли предупредил демократов, что им не следует объявлять Трампу импичмент только из-за того, что тот игнорирует их повестки.
 
Также он указал, что "импичмент должен быть основан на доказательствах, а не на предположениях".
 
Как заявил глава комитета Джеральд Надлер, президент США "поставил свои личные и политические интересы" выше национальных.
 
"В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации − власть импичмента", − подчеркнул он.
 
По его словам, Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в американские выборы − в 2016 и 2020 году и "в обоих случаях его поймали".

Напомним, на слушаниях в юридическом комитете выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.

Источник: korrespondent.net
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