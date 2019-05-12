В США узнали, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак − СМИ

Американские власти полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила газета The New York Times.
Как заявили источники издания из числа американских военных и сотрудников разведки, Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности в этой стране.
О каких типах вооружений идет речь не уточняется.
По данным газеты, подконтрольные иранским властям "шиитские формирования" в Ираке помогают тайно перебрасывать ракеты на территорию этой страны.
"В случае ударов США или Израиля по Ирану военные этой страны могли бы применить спрятанные в Ираке ракеты для ответных атак в отношении Израиля или стран Персидского залива", − говорится в статье.
Таким образом, наличие ракет за пределами страны "дает Тегерану много преимуществ".
Несмотря на удары Израиля с целью уничтожения иранских ракет, Тегеран продолжает перебрасывать вооружения на территорию Ирака, утверждает NYT.
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Источник: korrespondent.net