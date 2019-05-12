Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 09:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

На Донбассе полиции сдался бывший сепаратист

В Бахмутском районе Донецкой области правоохранителям сдался мужчина, который был патрульным в "ДНР". Сейчас полиция проверяет деятельность бывшего наемника. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в Бахмутском отделе полиции Донецкой области.

Полицейские установили, что в 2014 году этот мужчина поддался на пропаганду и вступил в незаконное вооруженное формирование, где входил в состав патруля в Часов Яре. Но служба оказалась не такая, как рассказывали сепаратисты, поэтому мужчина покинул бандформирование и пять лет жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.

Сейчас он решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись полиции.

После того, как будет установлено, что во время пребывания в НЗФ он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, в марте в Бахмуте сразу два сепаратиста сдались в полицию.

А в апреле житель Часового Яра признался полиции, что служил сепаратистам на блокпосту в Бахмутском районе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.