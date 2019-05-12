Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 09:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

На Донбассе сократилось количество обстрелов

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты осуществили два обстрелы неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, возле Широкиного, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за сутки 3 декабря на Донбассе зафиксировали семь обстрелов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.