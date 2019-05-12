Стрельба на базе Перл-Харбор: двое раненых погибли

Два человека, которые получили ранения в среду, 4 декабря, во время стрельбы на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.

"Я могу подтвердить, что два человека умерли", - сказал он. Третий пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что ранения получили трое гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США.

Чадвик отметил, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США. Он застрелился. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за событий доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт.

Ранее сообщалось, что на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор моряк начал стрельбу и ранил троих людей.

Напомним, в 2013 году вооруженный мужчина открыл стрельбу в здании Адмиралтейства в Вашингтоне, в результате которой 12 человек погибли и 14 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net