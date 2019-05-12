Зеленский отреагировал на трагедию в Одессе

На следующий день после масштабного пожара в Одессе президент Владимир Зеленский прокомментировал трагедию. В четверг, 5 декабря, он высказал соболезнования родственникам погибшей на своей странице в Facebook.

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал Зеленский.

Он также высказал надежду на то, что 14 пропавших найдутся здоровыми и невредимыми, но предупредил, что они могут оказаться погибшими.

Зеленский пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, высказав уверенность, что врачи делают для их спасения все возможное.

"Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. Семь из них также сейчас на больничных койках. Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами", - написал Зеленский.

Президент поручил местной власти оказать помощь пострадавшим.

"Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии", - написал глава государства. Вместе с тем, Зеленский отметил, что нужно не искать крайних, а принять меры для того, чтобы не допускать таких трагедий в будущем.

Зеленский также отметил, что по состоянию на 6:00 в Одессе одна студентка погибла, 14 пропавших без вести (среди них - пять студентов), 27 человек находятся в больницах.

Как сообщалось, вчера в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. В городе объявили двухдневный траур.

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Источник: korrespondent.net