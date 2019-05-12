В Украине отменили годичное планирования ремонта дорог

В Украине вступил в силу закон, который предусматривает внедрение среднесрочного планирования ремонта и реконструкции дорог.Накануне он былопубликован в парламентской газете Голос Украины.

Согласно закону, Кабмин утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автодорог государственного значения на определенный период с перечнем дорог, которые планируют построить, реконструировать или отремонтировать. При этом отмечается, сколько на это уйдет средств и откуда их возьмут.

По решению Совета Крыма, областных, городских, поселковых и сельских советов средства территориальных дорожных фондов могут направляться на новое строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Документ также уточняет, на что направляется субвенция из госбюджета на финансирование содержания дорог.

Напомним, парламент поддержал этот документ за основу в сентябре текущего года. "За" проголосовали 368 народных депутатов.

Также в силу вступил закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с внедрением среднесрочного планирования развития и содержания автодорог.

В Бюджетном кодексе предусмотрели, что распорядители бюджетных средств имеют право брать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда. Вместе с тем, задолженность распорядителей бюджетных средств по среднесрочным обязательствами по договорам на конец текущего бюджетного периода не может превышать остатка средств специального фонда государственного бюджета, образуемого за счет поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда.

Накануне сообщалось, что в Украине будут строить дороги из промышленных отходов.

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Источник: korrespondent.net