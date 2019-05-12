Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 11:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

В САП назвали сроки экстрадиции Онищенко

Задержанного в Германии бывшего народного депутата Александра Онищенко могут экстрадировать в Украину в течение одного-двух месяцев. Об этом сказал в эфире Hromadske глава отдела Специализированный антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

Он отметил, что длительность процесса экстрадиции будет зависеть и от самого Онищенко, согласиться ли он на упрощенную процедуру, а также от правоохранительных органов Германии.

"Должно быть решение суда, которое даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты. Опять же, все зависит от правоохранительных и судебных органов Федеративной Республики Германия", – сказал Симкив.

О задержании Онищенко в Германии стало известно 3 декабря, хотя по данным СМИ, он был задержан еще 29 ноября.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

В ноябре в НАБУ заявили, что Онищенко проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.