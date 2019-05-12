Контрабандисты пытались провезти рекордную партию сигарет из России в ЕС

Рекордную партию контрабандных сигарет из России в Евросоюз обнаружили на границе с Румынией в Черновицкой области. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в четверг, 5 декабря.

По данным пограничников, при осмотре грузовика, который по документам следовал из России, обнаружили партию контрабандных сигарет, которые были спрятаны в середине рулонов технической бумаги. Сигареты обнаружили в 60 рулонах из 63, которые были в грузовике.

"В результате совместной проверки пограничниками и таможенниками в середине одного из рулонов были найдены сигареты марки "NZ" в количестве 370 блоков. Табак различных марок и производителей сотрудники пункта пропуска достали из 60 рулонов. А их в прицепе было аж 63", - рассказали в ведомстве.

Так, пограничники изъяли из грузовика почти 200 тысяч пачек контрабандных сигарет, общая стоимость которых предварительно оценивается в около 6 млн гривен.

"За рулем находился наш земляк. На него составлен административный протокол. Сейчас сигареты и грузовик с прицепом изъяли правоохранители", - добавили в управлении ГПСУ.

Ранее в Одесской области СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

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Источник: korrespondent.net