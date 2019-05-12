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05. 12. 2019

В Польше обрушился дом: пятеро погибших

В Щирке на юге Польши в результате взрыва бытового газа обрушился трехэтажный жилой дом, спасатели извлекли из-под руин тела пяти человек.Об этом заявил на брифинге глава Шленского воеводства Ярослав Вечорек, передает ТАСС в четверг, 5 декабря.

Ранее президент страны Анджей Дуда заявил, что под развалинами дома обнаружены тела четырех человек, включая ребенка. Он добавил, что существует надежда найти выживших.

"Было найдено еще одно тело. К сожалению, это тело ребенка", - информировал Вечорек.

Поисково-спасательная операция в горнолыжном курорте Щирк продолжается. На месте трагедии, которая произошла в среду, работают около 100 пожарных и спасателей, 50 полицейских и волонтеры. Всего в рухнувшем доме проживали восемь человек. Вспыхнувший после взрыва газа пожар к настоящему моменту потушен.

Ранее сегодня стало известно, что в Польше из-за взрыва газа обрушился дом. Тогда спасатели обнаружили только два тела.

Жертвами взрыва в Тбилиси стали четыре человека

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Источник: korrespondent.net
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