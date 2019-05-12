В Англии 82-летняя женщина убила свою 89-летнюю подругу с которой они дружили около семи десяти лет. Старушка избежала тюремного срока, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн. В сентябре 2019 года Патрисия Тюлип приехала к своей 80-летней подруге Джойс Найнби. Женщина припарковала авто рядом с домом и якобы поставила машину на ручной тормоз.

Выйдя из авто англичанка увидела, что машина покатилась назад. Тюлип села в салон, чтобы остановить транспортное средство, но перепутала педали газа и тормоза. Дверь машины распахнулась и сбила с ног Найнби. Женщина умерла спустя десять дней от черепно-мозговой травмы.

Cмотрите фотогалерею: Старушка убила 80-летнюю подругу и избежала тюрьмы

Тюлип не признала свою вину и дело дошло до суда. Судья признал, что из-за допущенных ошибок, авто стало орудием убийства.

Женщине запретили водить авто в течение трех лет, и приговорили к 100 часам общественных работ. При этом от водительских прав Тюлип отказалась самостоятельно сразу после инцидента.

Ранее сообщалось, что миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына. Также Корреспондент писал о том, что мужчину убило током во время игры на смартфоне.

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Источник: korrespondent.net