Суды обязали Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности открыть уголовное дело против главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью.

Так, 3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджета и отечественным энергокомпаниям.

"Обязать уполномоченных лиц НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, по заявлению Ляшко Олега Валерьевича, зарегистрированной уполномоченными лицами НАБУ 18 ноября 2019", - говорится в постановлении суда.

Cмотрите фотогалерею: Суд обязал силовиков завести дело на Геруса по заявлению Ляшко

Ранее Шевченковский райсуд Киева обязал Главное следственное управление СБУ возбудить уголовное дело против Геруса по аналогичным обвинениям.

Ранее Ляшко заявил, что требует от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить уголовное дело против Геруса за госизмену и злоупотребление властью через лоббирование им поправки в законодательство, которое позволило возобновить импорт электроэнергии из России.

Из-за этого у Ляшко с Герусом возник конфликт, в результате чего на самого экс-нардепа завели дело за нападение на депутата, но суд не стал его арестовывать.

Накануне Рада приняла законопроект, которым запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

В то же время, в законопроект внесли правку, которая предоставляет Кабмину право временно отменять запрет во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Украины.

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Источник: korrespondent.net