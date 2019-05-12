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05. 12. 2019

В СНБО рассказали о пяти сценариях по Донбассу

 
Среди пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили на совещании у президента перед нормандской встречей, капитуляции нет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, говорится в пресс-службе совета.
 
"Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может быть речи. Президент Украины перед нами поставил задачу из четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну", - цитирует пресс-центр слова Данилова.
 
По его словам, на совещании определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами Нормандской четверки. Это, в частности, освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины.
 
Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".
 
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате – в частности, развела сил на трех участках.
 
Он также отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в ​​Париж состоится закрытое заседание СНБО под председательством президента.
 
Зеленский 3 декабря провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.
 
Ранее Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что выборы на Донбассе должны пройти только по украинскому законодательству.

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Источник: korrespondent.net
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