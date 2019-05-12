Зеленский назначил уполномоченного по волонтерам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталию Пушкареву внештатной уполномоченной по вопросам волонтерской деятельности. Соответствующий указ президента №879 был опубликован в четверг, 5 декабря.

Президент, ссылаясь на п.28 ч.1 ст.106 Конституции, принял решение с целью "подержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров".

Зеленский также утвердил положение об уполномоченном и поручил Госуправлению делами принять в связи с этим соответствующие меры.

Согласно документу, основными задачами уполномоченного являются мониторинг соблюдения прав волонтеров, пресечение нарушений в данной сфере и информирование общества о них, внесение предложений и участие в подготовке законов и актов президента по поддержке волонтерской деятельности, анализ поданных на подпись президенту законов по этой теме, подготовка мероприятий с президентом, в том числе международных, касающихся поддержки волонтеров, содействие налаживанию взаимодействия органов власти в поддержке соответствующих общественных инициатив.

Для помощи уполномоченному может создаваться на правах рабочей группы Офиса президента общественный консультативный совет по вопросам волонтерской деятельности.

В конце октября Пушкарева стала координатором Национального альянса волонтеров при президенте.

Напомним, что в Украине за год свернула деятельность половина волонтеров. Активнее всего волонтерством занимались в западном регионе (14%), в центральном и восточном (по 9%), а меньше всего - в южном (4%).

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Источник: korrespondent.net