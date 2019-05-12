Суд избрал меру пресечения охраннику Ляшко за драку с Герусом

Бориспольский горрайонный суд 4 декабря избрал меру пресечения охраннику экс-лидера радикалов Олега Ляшко Евгению Стипанюку, который снимал на видео его драку с нардепом Андреем Герусом, сообщается в четверг, 5 декабря, на сайте суда.

Его отпустили под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца.

На охранника Ляшко возложены обязанности до 1 февраля 2020 года прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места проживания; воздерживаться от общения с потерпевшим или свидетелем по данному делу.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Стипанюку вменяют пособничество в насилии над государственным деятелем.

Напомним, 6 ноября Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России. Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта Борисполь. В драке принимал участие и охранник Ляшко.

На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Бориспольский горрайонный суд 19 ноября отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. 28 ноября Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии.

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Источник: korrespondent.net