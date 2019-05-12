Байден заявил, что не намерен давать показания в Конгрессе

Бывший вице-президент США и претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов Джо Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам в среду, 4 декабря, в штате Айова, сообщает Washington Examiner.

"Нет, я не собираюсь позволять им (Трампу и его сторонникам - ред.) отвлечь внимание (от процедуры импичмента - ред.)", - сказал Байден, отвечая на вопрос, встанет ли он перед Конгрессом, чтобы давать показания добровольно.

"Это президент совершил преступления, которые влекут за собой импичмент. Я не позволю ему избежать этого", - добавил Байден.

Ранее Трамп и представители Республиканской партии заявляли о том, что Байдену и его сыну Хантеру надо дать показания.

Напомним, в США разгорелся скандал и запуск процедуры импичмента после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Источник: korrespondent.net