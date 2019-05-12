Зеленский: Армия не перестанет быть приоритетом

Армия останется приоритетом в Украине даже после достижения мира в стране. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на торжественном собрании по случаю 28-й годовщины ВСУ в четверг, 5 декабря.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любую государства увереннее и крепче. К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - сказал он.

Президент отметил, что развитие армии, укрепление боеспособности и подготовки является приоритетным.

"Я убежден, что прочным фундаментом для ВСУ есть несколько очень важных вещей. Первая вещь - это развитие. Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и обучение, мы стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО ", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, приближение к стандартам НАТО касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки, вооружения и достойного обеспечения украинских военных и их семей.

Как сообщалось, на прошлой неделе Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net