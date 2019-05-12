Зеленский: Армия не перестанет быть приоритетом

Армия останется приоритетом в Украине даже после достижения мира в стране. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на торжественном собрании по случаю 28-й годовщины ВСУ в четверг, 5 декабря.
"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любую государства увереннее и крепче. К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - сказал он.
Президент отметил, что развитие армии, укрепление боеспособности и подготовки является приоритетным.
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Источник: korrespondent.net
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