В "ЛДНР" едет очередной "гумконвой" из России

На Донбассе через российские пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк с 4:50 до 5:40 5 декабря на въезд в Украину проследовало две колонны так называемого российского "гумконвоя". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг, 5 декабря.

По данным ГПСУ, 94-ый "гумконвой" состоял из 25 автомобилей.

"Его перемещения, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - заявили в Госпогранслужбе.

В грузовиках якобы перевозили детское питание. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, украинской группе пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

Напомним, в конце июля Россия возобновила отправку своих так называемых "гумконвоев" на Донбасс. До этого последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года.

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Источник: korrespondent.net