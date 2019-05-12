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05. 12. 2019

США пообещали Украине мощную поддержку на "нормандской встрече"

 
США предоставит Украине мощную поддержку на встрече лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет в четверг, 5 декабря, Укринформ.
 
"США поддерживают позицию Украины на переговорах в нормандском формате, которые должны начаться в понедельник. Вина Российской Федерации в том, что ее действия привели к началу войны, которая длится уже пятый год, очевидна. То есть Россия должна предпринять шаги к тому, чтобы разрешить эту ситуацию”, - подчеркнул дипломат.
 
Он отметил, что встреча "нормандской четверки" является возможностью для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.
 
"На переговорах в понедельник президент Зеленский будет иметь нашу мощную поддержку”, - пообещал Тейлор.
 
Ранее Владимир Зеленский в интервью Time говорил, что очень надеется на поддержку и понимание со стороны США.
 
Он считает, что благодаря умению прямо говорить, президент Дональд Трамп в состоянии повлиять на Россию, чтобы все поняли, что война на Донбассе – большая трагедия и она должна закончится.
 
Напомним, Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате. 
 
Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net
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