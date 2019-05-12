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05. 12. 2019

Названа стоимость восстановления водительских прав онлайн

 
В ближайшее время появится онлайн-сервис, с помощью которого украинцы смогут заказать или восстановить утерянное водительское удостоверение, сообщает в четверг, 5 декабря, пресс-служба МВД.
 
По словам замминистра Сергея Гончарова, для заказа или восстановления водительского удостоверения нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете и заплатить 210 грн.
 
Он уточнил, что, например, при потере документа нужно: 1) иметь "электронное средство идентификации гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах"; 2) зайти в электронный кабинет водителя и указать, что удостоверение утеряно; 3) предоставить скан-копию медицинской справки о том, что нет противопоказаний; 4) выбрать удобный пункт выдачи; 5) оплатить 201 грн.
 
"И вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", - добавил Гончаров.
 
Перед этим МВД обнародовало инструкцию восстановления прав онлайн.
 
Ранее сообщалось, что Кабмин решил протестировать введение электронных водительских прав и техпаспортов. Для этого будет использоваться приложение Дія.

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Источник: korrespondent.net
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