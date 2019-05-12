В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания в четверг, 5 декабря, произошла драка между народными депутатами Украины. О драке заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь", - отметил Разумков.
Речь, вероятно, шла о драке за колонной, которая находится в секторе Европейской солидарности.
В этот момент, по данным РБК-Украина за колонной находились депутаты от фракции ЕС Владимир Арьев, Руслан Князевич, Андрей Иванчук, а также депутат от фракции Слуга народа Артем Дмитрук.
Инцидент произошел после принятия законопроекта №0858 о противодействии рейдерству.
Cмотрите фотогалерею: В Раде подрались депутаты
Напомним, первая стычка в Раде нового созыва произошла 30 октября. Тогда депутат от ОПЗЖ Николай Скорик плечом толкнул народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко, после чего их пытались успокоить.
А неделю назад депутаты подрались в Полтаве. Конфликт произошел из-за обращения к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости открытия рынка земли.
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Источник: korrespondent.net
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