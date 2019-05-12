Медведев: Зеленский хочет возобновления отношений с РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с РФ. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в интервью российским телеканалам, пишет ТАСС.

"Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него", - сказал он.

"Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому "оголтелому национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией ", - добавил премьер.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча нормандской четверки, в рамках которой пройдет первая встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Источник: korrespondent.net