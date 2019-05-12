Буллинг Трампа, "смерть" мозга. Итоги саммита НАТО

В Лондоне завершился саммит НАТО, посвященный 70-летию альянса. Последние месяцы накануне годовщины ознаменовались спорами между союзниками. На самой встречи лидеры стран НАТО поругались основательно. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Смерть мозга НАТО: о чем спорили лидеры

Французский президент Эммануэль Макрон 6 ноября в интервью изданию Economist предупредил европейские страны, что они больше не могут рассчитывать на Америку как на защитницу союзников по НАТО.

"Сегодня мы столкнулись со смертью мозга НАТО. Европа стоит на краю пропасти и пора начать думать о себе стратегически как о геополитической силе. А иначе мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой", - сказал он.

В основе критических высказываний Макрона о лежало его негодование по поводу отказа Турции прислушаться к мнению других членов альянса в вопросе вторжения в Сирию. Турция проконсультировалась только с Трампом, и тот дал зеленый свет, что привело к мощной негативной реакции внутри США.

Он также заявил, что общим врагом НАТО являются не Россия или Китай, а терроризм. Эти заявления вызвали шок в кругах альянса и негодование у стран Восточной Европы. Но ни от одного из своих высказываний Макрон не отказался и публично подтвердил свое мнение.

На саммите 3 декабря, Макрон несколько раз предупредил о том, что ИГИЛ возвращается в Сирию благодаря вторжению Турции, поскольку это вторжение привело к ослаблению преимущественно курдских Демократических сил Сирии, в том числе Отрядов народной самообороны, которые были главной опорой в борьбе против ИГИЛ.

Макрон заявил, что он поддерживает выработку более масштабных задач НАТО, в том числе борьбу с терроризмом.

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В ходе беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в первый день саммита Трамп жестко прокомментировал заявления Макрона.

"Это очень оскорбительно. Во Франции очень высокая безработица. Очень жесткое заявление для того, у кого такие проблемы. Нельзя делать такие комментарии. Это очень неуважительно. Я действительно вижу, как Франция откалывается. Но она больше, чем кто-либо нуждается в НАТО. Такие заявления могут быть очень опасными", - сказал президент США.

После двухсторонней встрече с Макроном в ракмках саммита Трамп заявил, что французский лидер отказывается от своих слов о "смерти мозга" НАТО.

Стоит также отметить, что за несколько дней до саммита в мировой прессе появились сообщения, что Турция шантажирует союзников по НАТО отказом подписать новый план обороны стран Балтии и Польши - от России.

Турецкие дипломаты объясняют, что этот шаг - ответ на нежелание США и других стран НАТО утвердить новую редакцию плана обороны Турции. В итоге по итогам саммита план по странам Балтии и Польше был утвержден.

Смех над Трампом

3 декабря лидеров Североатлантического альянса принимала во дворце королева Великобритании Елизавета II. Гости увлеченно беседовали друг с другом. Один из таких разговоров кто-то записал и передал канадскому изданию Canadian Broadcasting Corporation.

На видео запечетлен разговор премьеров Джастина Трюдо, Бориса Джонсона, Марка Рютте, президента Макрона и принцессы Анны, сестры Елизаветы II.

Накануне Трамп устроил импровизированную пресс-конференцию, на которой прошелся по поводу слушаний в конгрессе на тему его собственного импичмента. А также на тему "страстного" обмена мнениями, который у него состоялся с Макроном.

"Так вот почему вы опоздали?", - усмехнулся Борис в разговоре с Макроном.

"Он опоздал, потому что он устроил дополнительную пресс-конференцию на 40 минут - вот так-то вот! У его команды челюсти аж до пола отвисли", - сказал Трюдо.

Лидеры не упоминают Трампа по имени, однако, как передает телеканал CNN, комментарий, видимо, касается долгой пресс-конференции американского президента.

Видео стало вирусным в англоязычном сегменты интернета и социальных сетей. Репортер New York Times Мэгги Хаберман отметила, что Трамп "ненавидит саму мысль о том, что над ним кто-то может смеяться".

"С Трампом это происходит на каждом саммите. На каждом саммите G7 или G20 над президентом США смеются у него за спиной". - написал политический комментатор Иэн Бреммер.

Журналисты спросили Трампа на пресс-конференции в Лондоне 4 ноября, что он думает по поводу слов Трюдо.

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"Ну, он двуличный", - ответил американский лидер, добавив, что в принципе Трюдо - хороший парень.

Трамп также раскритиковал Трюдо за то, что Канада не тратит два процента ВВП на оборону, которые должны платить члены НАТО.

"Канада должна платить больше, чем платит. И он это понимает. Поэтому я могу представить, что он несчастлив. Но так оно и есть»", - подчеркнул президент США.

Стоит отметить, что Трамп отменил свою итоговую пресс-конференцию на саммите НАТО в Лондоне и вернулся в США.

Украина и Грузия станут членами альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступая на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

"НАТО решило еще на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Это решение остается. В то же время мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции", - сказал он.

Столтенберг отметил, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно и хорошо и для Украины, и для альянса. Он также заявил о важности проведения реформ в Украине и Грузии для вступления в НАТО.

В то же время, на саммите в Лондоне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт собирается блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока в Закарпатье не восстановят право украинских венгров обучаться на родном языке.

"Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье, только тех, которые они имели раньше", - сказал Сийярто, отметив, что Венгрия готова к проведению консультаций с Украиной по этому вопросу.

Итоговый документ: российская угроза и расходы на оборону

Несмотря на разногласия внутри НАТО, в заключительный день двухдневного саммита, 4 декабря, его участникам все же удалось принять итоговое совместное заявление, в котором они подтвердили приверженность принципу взаимной поддержки и важность "трансатлантического союза между Европой и Северной Америкой".

При этом представители стран-участниц организации отметили, что в настоящий момент НАТО "поставлена перед различными вызовами и угрозами". В частности, речь шла о "терроризме во всех его формах" и "агрессивных действиях России".

При этом отмечается, что альянс не собирается прерывать диалог с российской стороной.

Кроме того, страны альянса впервые отметили, что набирающий силу Китай тоже представляет собой "вызов", хотя и не употребили при этом понятие "угроза".

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Лидеры стран НАТО также подтвердили приверженность принципу распределения финансовой нагрузки между всеми участниками альянса. Ранее Трамп не раз критиковал за "недостаточные" траты на оборону.

Кроме того, в итоговом заявлении участников саммита подчеркивается, что страны НАТО собираются впредь лучше согласовывать свои военные действия друг с другом.

Это стало ответом на заявление Макрона, в котором он посетовал на то, что США и Турция приняли решение по Сирии "без достаточных консультаций с европейскими партнерами".

Столтенберг прежде говорил, что с 2016 года союзники добавили в бюджет альянса 130 миллиардов долларов на оборонные цели, а к 2024 году бюджет на эти цели будет увеличен на 400 миллиардов долларов по сравнению с данными на 2016 год.

На пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне генсек НАТО также заявил, что альянс смог одобрить обновленный оборонный план по Балтике и Польше.

Решение об увеличении бюджета НАТО на оборону "подтверждает сдерживающую и экспансионистскую деятельность альянса" в отношении России, прокомментировал 4 декабря заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Это не может не вызывать обеспокоенности", - сказал Песков, напомнив о словах Путина о том, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и расходов, губительную для экономики.

При этом накануне сам Путин заявил, что из-за угрозы со стороны НАТО российский военно-морской флот продолжит модернизацию. По итогам 2019 года у ВМФ РФ появится более 480 новых образцов техники и вооружений, сказал российский лидер.

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Источник: korrespondent.net