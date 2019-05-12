У Зеленского готовят конституционную реформу

Команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам саммита в нормандском формате. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House. сообщает Европравда.

"Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он. "Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Также он рассказал о плане Зеленского о продлении особого статуса ОРДЛО. "По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил он.

"Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей.

Ранее в СНБО заверили, что среди пяти сценариев реинтеграции Донбасса, которые утвердили на совещании у президента перед нормандской встречей, капитуляции нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net